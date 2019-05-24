شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين العرب" يقرر تأجيل حسم اختيار البلد المضيف للمؤتمر العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قرر اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب تأجيل حسم اختيار البلد المضيف للمؤتمر العام القادم للاتحاد، وذلك لحين عقد اجتماع المكتب الدائم للاتحاد، والمقرر عقده بالمملكة العربية السعودية.

وعرض عبد الله الجحلان أمين عام هيئة الصحفيين السعوديين، أن يكون موعده بعد موسم الحج.

Advertisements

وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين، طالب باستضافة مصر للمؤتمر العام القادم لاتحاد الصحفيين العرب، مضيفا أن القاهرة ستكون أكبر منصة إعلامية لإعادة التعريف بالاتحاد.

وأضاف رشوان خلال كلمه له باجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، أن الاتحاد "بعافية" وأن هناك مشكلات حقيقية كبيرة، متابعا: "إذا كان المؤتمر القادم ليس كأى مؤتمر فأرشح القاهرة، وإذا وصلنا إلى المؤتمر العام القادم وظل حال الاتحاد كما هو سأسحب ترشيحى".

وتابع ضياء رشوان، قائلا: "إذا كنا نتحدث عن انطلاقه جديدة للاتحاد، فأرشح وبشدة جمهورية مصر العربية، أرشح البلد الذى شهدت المولد الأول للاتحاد لتشهد مولده الثانى، الاستضافة ستكون شاملة كل شئ وستكون على نفقة النقابة المصرية ".