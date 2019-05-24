شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تكشف سبب حجب نتيجة الطلاب الوافدين.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار استعدادات جامعة الازهر لانطلاق اعمال امتحانات نهاية العام التحريرية ،والمقرر لها غدا السبت ،ارسلت الجامعة خطابات للتأكيد على قرار مجلس الجامعة الخاص بنتيجة الطلبة الوافدين ،وهو القرار الصادر فى جلسة مجلس الجامعة رقم 632 والمنعقد بتاريخ 20 يونيو من العام الماضى 2018 ،والذى ينص على حجب نتيجة الطالب الوافد الذى ليس لديه إقامة سارية تمهيدا لإلغاء قيده حال عدم تجديد الإقامة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
وتأتى تلك التعليمات تذكيرا بقرار مجلس الجامعة السابق من أجل السيطرة على الطلبة الوافدين والتأكد من جديتهم فى الدراسة والاستفادة من الأزهر الشريف .
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