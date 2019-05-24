شكرا لقرائتكم خبر عن "البحوث الزراعية" تضع عدة توصيات لمواجهة الموجة الحارة والحشرات الضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض "الخليج 365 "،عددا من الإجراءات التى اتخذها مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة بمركز البحوث الزراعية بالتعاون مع المعمل المركزى للمناخ الزراعى بمركز البحوث الزراعية، لتوعية المزارعين بمختلف انحاء الجمهورية، واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع موجات الحرارة المرتفعة، للحفاظ على ثروتهم النباتية الزراعية، وتفادى أية خسائر محتملة.

وقال الدكتور فضل هاشم المدير التنفيذى للمركز، إن هناك عددا من التوصيات الفنية التى يجب على المزارعين تتفيذها للوقاية من أضرار ارتفاع درجة الحرارة فى البداية لابد من عدم تعرض المزارعين للشمس مباشرة وقت الظهيرة من 12 ظهرا حتى 3 عصرا و فى حال الضرورة ينبغى ارتداء قبعة لتجنب الاصابة ببعض الامراض المتعلقة بالاجهاد الحرارى نتيجة لتعرض الشخص لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خلال ارتفاع الحرارة ولابد من تناول شرب الكثير من المياه و السوائل قبل الصيام.

وأشار إلى أن تلك التوصيات تتمثل فى التسميد بالنترات بدلا من اليوريا أو سلفات الأمونيوم حتى تكون النباتات أكثر قدرة على تحمل الإجهاد، فضلا عن الرش بعنصر الكالسيوم والبوتاسيوم لتحسين حالة النباتات وزيادة قدرة الجهد الخلوية للنباتات لتحمل تلك الظروف القاسية و زيادة قدرتها قدرة النباتات على تحمل الظروف الجوية السيئة شديدة الحرارة، كذلك الرش بالمبيدات الحشرية خلال تلك الفترة هام جدا لبدء نشاط معظم الحشرات الضارة مثل حشرة المن و الذبابة البيضاء و الأكاروس و التوتا ابسليوتا نتيجة لارتفاع درجة الحرارة لتوفر الظروف المناخية المناسبة لزيادة نشاطها خلال الفترة الماضية.

وأضاف الدكتور محمد عبد ربه وكيل المعمل المركزى للمناخ الزراعى أنه لا بد من رى النباتات فى أوقات مبكرة “بعد الفجر” وإضافة المحاليل التى تحتوى على العناصر الغذائية اللازمة للنمو، وتجنب الرى فى أوقات النهار.

تكثيف الرش بسليكات البوتاسيوم 7-10 جم/ للتر، مع محفزات النمو وهيومات بوتاسيوم. والرش المكثف بمحلول كبريتات زنك 2 % بمعدل 4 كيلوجرام للفدان ويفضل الرش فى المساء، أو 2 كيلو زنك مخلبى للفدان فى 200 لتر ماء لكل فدان لمعظم الزراعات.

طلاء سوق أشجار الفاكهة بمادة الجير لمخلوط بوردو (جير + سلفات نحاس)، مما يقلل ضرر الأشعة الشمسية وتجنب تشقق "القلف" الطبقة الخارجية لجذوع النباتات، وخاصة الأشجار الصغيرة. وكذلك عدم رش اى مبيدات حشرية او فطرية خلال الموجة الحارة حتى تنتهى تماما عدم زراعة أى شتلات خضروات أو فاكهة خلال هذة الموجه الحارة ويفضل أن تتم الزراعة بعد انتهاء هذة الموجة و كذلك الرش بالمغذيات والأحماض الأمينية لتشجيع النبات على زيادة امتصاص العناصر وذلك بعد انتهاء الموجه لتفادى اضرار الموجة الحارة .

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وضع الحيوانات تحت مظلات للحيوانات وإبعادها عن اشعة الشمس المباشرة خلال الفترة من 12 ظهرا حتى 4 عصرا.

الرش الوقائى للنباتات داخل الصوب بالكبريت الميكرونى بمعدل 2 جرام فى اللتر لتجنب الاصابة بالكاروسات و الحلم الدودى خلال تلك الفترة، مع الاهتمام بعمليات الرى وفقا للمقنن المائى للمحصول حسب مرحلة النمو.

وقال المدير التنفيذى إن ارتفاع درجة الحرارة له تأثير أكبر من انخفاضها على الماشية فكلما ارتفعت الحرارة يؤدى إلى إجهاد الحيوانات خاصتا الماشية الحلابة وقلة كمية الغذاء التى يتناولها الحيوان وهذا ينعكس بدوره على إنتاجية الحيوان.

لابد من اتخاذ عدة إجراءات احترازية لتفادى أى أضرار صحية على الحيوانات، مثل تغيير مياه شرب الحيوانات منذ بداية الصباح على فترات قصيره بسبب سخونة ارتفاع حرارة الهواء الجوى، الاهتمام بعمل علائق تتماشى مع ظروف الاجهاد الحرارى وعمل نظام حماية مناسب للحيوانات مثل المظلات المرتفعة و عمل نظام رش ضبابى لتقليل درجة الحرارة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة. الاهتمام بالتطعيم والاستفادة من القوافل البيطرية التى تقوم بها الوزارة.