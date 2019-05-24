الأنبا دوماديوس يطلع على ملفات راغبى الطلاق ليفصل فيها بكنائس سيدنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس الانبا دوماديوس اسقف السادس من أكتوبر سلسلة اجتماعات بايبراشية سيدني وذلك للنظر فى ملفات الأحوال الشخصية العالقة بكنائس آسيا واستراليا على أن يقرر الفصل فيها باعتباره رئيسًا لمجلس الأحوال الشخصية بكنائس استراليا وآسيا
يضم مجلس الأحوال الشخصية الأقليمي طبيب وقانوني وعدد من الكهنة وسيدتين حيث يتولى المجلس النظر فى قضايا الأحوال الشخصية ليصدر أحكامه فيها بما يتوافق مع شرائع الإنجيل وإيمان الكنيسة الأرثوذكسية
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