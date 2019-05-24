شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات الدورة الرمضانية للألعاب الرياضية الجماعية لطلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت شعار "ممارسة من أجل الصحة" انطلقت مساء أمس الخميس، منافسات الدورة الرمضانية للألعاب الرياضية الجماعية لطلاب المرحلة الإعدادية والتى ينظمها الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، وأقيمت بمركز الفتيات بالعجوزة فى الفترة من (23-25) 2019/5.

وأكدت الدكتورة إيمان حسن، نائب رئيس الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة التربوية، أن الدورة تهدف إلى الترفيه عن اللاعبين والمشاركة فى الأجواء الرمضانية، والعمل على صقل مواهب الطلاب، وإكسابهم القدرة على استثمار أوقات الفراغ فى ممارسة أنشطة هادفة وبناءة تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع بأسره.

وقالت الدكتورة إيمان حسن، أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالرياضة المدرسية لطلاب المدارس بمختلف مراحلها، مشيرًة إلى أن الرياضة تلعب دوراً هاماً فى بناء وتنمية المجتمعات، لذا تسعى الوزارة دائماً إلى تفعيل دورها وممارسة الطلاب والطالبات لها بشكل دائم من خلال الأنشطة الرياضية فى المدارس.

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وأشارت نائب رئيس الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، إلى أن الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية سيظل دائمًا وأبدًا داعم لأبنائنا الطلاب فى اختيار الأنشطة التى تناسب كل مرحلة تعليمية فى ضوء خصائص النمو.

وقالت الدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية إن مشاركة الطلاب فى هذه الدورة الرمضانية يعمل على غرس روح الولاء والانتماء وتعظيم القيم الأخلاقية، موضحة أنه يشارك فى هذه الدورة 16 فريق بنين وبنات من محافظات "القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، ودمياط، والشرقية، والمنيا، والإسماعيلية، والسويس"، وتقام المباريات فى المركز الرياضى للفتيات بالعجوزة.

وأكدت مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية، أنه سيقام حفل الختام يوم السبت الموافق 25 مايو 2019 بحضور المُوجهين العموم ومُعلمى التربية الرياضية.