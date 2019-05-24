شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى بلجراد يبحث التعاون الثنائى مع وزير حماية البيئة الصربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى السفير عمرو الجويلى سفير مصر فى صربيا مع وزير حماية البيئة الصربى جوران تريفان، لبحث التعاون الثنائى فى مجالات إدارة المخلفات الصلبة، والتنوع البيولوجى، بالإضافة إلى المدن الخضراء المستدامة والسياحة المستدامة، ودمج القطاع الخاص فى جهود الحفاظ على التنوع البيئي.

واستعرض الجويلى الدور النشط الذى تضطلع به مصر في تحقيق المصالح الأفريقية في الأطر متعددة الأطراف المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة وتغير المناخ، بما فى ذلك عبر ترؤس ائتلاف تمويل المناخ، تحضيراً لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر، فضلا عن مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى اجتماعات مجموعة دول الـG7 من أجل السعى نحو تضمين المشاغل الأفريقية المنبثقة من المؤتمر الرابع عشر حول التنوع البيولوجي لإعادة تأهيل النظم البيئية، إضافة إلى أهم المؤتمرات الأممية التى استضافتها شرم الشيخ فى نوفمبر الماضى.

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وأوضح سفير مصر فى بلجراد أن اللقاء ركز على التنسيق بشأن إبرام مذكرة التفاهم المقترحة فى مجال البيئة فى إطار التحضير للاجتماع القادم للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى.

وأضاف أن الجانبين بحثا أيضاً تشجيع مجلس الأعمال المشترك، الذى تمت تسمية أعضائه مؤخراً، على دراسة مشروعات مشتركة فى مجالات البيئة.

ومن جانبه، أعرب وزير حماية البيئة الصربى "جوران تريفان" عن تقديره الكبير لدور مصر الإقليمى الرائد، باعتبارها بوابة للقارة الأفريقية، منوهاً بحرص بلاده على إبرام مذكرة التفاهم كي تكون الأساس لتعاون أوسع يشمل أيضاً تبادل الوفود والتعاون فى مجال المدن الذكية، وكذلك الربط بين الجامعات والمؤسسات البحثية.