شكرا لقرائتكم خبر عن انكسار الموجة.. اعرف توقعات حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة × 12 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى اليوم الموجة الحارة التى ضربت كافة الأنحاء بالجمهورية ، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن اليوم الجمعة أخر أيام الموجة الحارة ، وسط توقعات بانكسار الموجة غدا السبت وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة . وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس غدا السبت موعد انكسار الموجة الحارة: 1- غدا السبت موعد انكسار الموجة الحارة بانخفاض درجات الحرارة 6 درجات 2- توقعات بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة شمالا 3- يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية 4- توقعات بطقس حار على الوجه البحرى والقاهرة 5 - توقعات بطقس شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا Advertisements 6- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح معتدلة تنشط أحيانا 7- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة 8- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة 9- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة 10- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 38 درجة والصغرى 30 درجة 11- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجات 12- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 44 درجة والصغرى 32 درجة

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