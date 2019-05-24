5 أطنان موزاريلا فاسدة.. رحلة مباحث التموين لكشف ثلاجة الموت بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة ثلاجة منتجات ألبان في منطقة الطالبية، ضُبط بداخلها أطنان من الجبن منتهية الصلاحية.
وردت معلومات للعميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة أكدتها التحريات بأن "سعيد. ا" 35 سنة، صاحب ثلاجة منتجات ألبان بدون ترخيص بمنطقة الطالبية، يقوم بتجميع كميات كبيرة من منتجات الألبان (جبن موزاريلا) مجهولة المصدر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتقطيعها وتعبئتها في عبوات وإعادة طرح تلك الكميات بالأسواق والمطاع.
ويستغل المتهم زيادة إقبال المواطنين على تلك الأصناف مدخلاً الغش والخداع على جمهور المستهلكين محدثاً أضرار جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباحاً طائلة غير مشروعة.
تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين والأغذية استهدفت الثلاجة المُشار إليها، وأمكن ضبط المتحر عنه وبحيازته 4 أطنان و800 كجم جبن موزاريلا مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية كما جاء بتقرير مفتش الأغذية المرافق للحملة.
تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة أحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.
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