السيسي يتفقد سير العمل بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية بعد ظهر اليوم الجمعة، لعدد من الموقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي اطلع على سير العمل والموقف التنفيذي لبعض المشروعات منها "مدينة الفنون والحي الحكومي والقيادة المركزية والاستراتيجية".