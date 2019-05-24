تقدم ترتيب الجامعات المصرية في تصنيف ليدن الهولندي 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أعلنت وزارة التعليم العالي، تقدم الجامعات في تصنيف "Leiden" الهولندي بعدما شهد تواجد 5 جامعات مصرية من بين 963 جامعة عالمية، لتواصل الجامعات المصرية سعيها الدائم نحو التقدم والإرتقاء بالمستوى التعليمي في أكبر عدد من التصنيفات الدولية.

وذكرت الوزارة في بيان أن 5 جامعات مصرية تواجدت بالتصنيف العالمي، الذي يضم 963 جامعة عالمية، من إجمالي نحو 30 ألف جامعة حول العالم.

وجاء في التقرير، أن أعلى خمس جامعات مصرية لها نشر متميز خلال الفترة 2014 – 2017، في أعلى 10% من المجلات العالمية، ومن بين 963 جامعة، هي جامعة القاهرة التي احتلت المركز 341 عالمياً، بعدما نشرت 194 بحثاً، واحتلت جامعة عين شمس المركز 582 عالمياً، بعدما نشرت 105 بحثاً، واحتلت جامعة المنصورة المركز 681 عالمياً، بعدما نشرت 97 بحثاً، واحتلت جامعة الإسكندرية المركز 730 عالمياً، بعدما نشرت 91 بحثاً، واحتلت جامعة الزقازيق المركز 834 عالمياً بعدما نشرت 72 بحثاً.

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وأضاف الوزارة، أن أعلى خمس جامعات مصرية لها نشر متميز بالمشاركة مع الصناعة، خلال الفترة 2014 – 2017، هي جامعة القاهرة التي نشرت 217 بحثا، ونشرت جامعة عين شمس 142 بحثاً، ونشرت جامعة الإسكندرية 104 بحثاً، ونشرت جامعة المنصورة 68 بحثاً، ونشرت جامعة الزقازيق 39 بحثًا.

وأوضحت الوزارة أن أعلى خمس جامعات مصرية لها نشر متميز بالمشاركة مع الجامعات العالمية خلال الفترة 2014 – 2017 هي، جامعة القاهرة نشرت 5749 بحثاً، وجامعة عين شمس نشرت 3248 بحثاً، وجامعة الإسكندرية نشرت 2759 بحثاً، وجامعة المنصورة نشرت 2702 بحثاً، وجامعة الزقازيق نشرت 1779 بحثاً.

يعتمد تصنيف CWTS Leiden في تقييمه على الأبحاث المنشورة في صورة مقال علمي أو مرجعي في قاعدة بيانات Web of Science والتي تدار معرفة دار النشر Clarivate Analytics الأمريكية والمنشورة في أعلى 1%، و 5%، و 10%، و 50% من قائمة المجلات العالمية. ولا يعتمد التصنيف في تقييمه على الكتب وكتيبات المؤتمرات والمقالات البحثية المنشورة في المجلات غير المفهرسة في قاعدة بيانات Web of Science كما يستخدم التصنيف مجموعة من المؤشرات الببليومترية التي توفر إحصاءات على مستوى الجامعات حول التأثير العلمي والتعاون والنشر في المجلات المفتوح open access والتنوع بين الجنسين. وأخيراً شملت العلوم التي يقيمها التصنيف علوم الصحة والطب الحيوي، وعلوم الحياة والأرض، وعلوم الرياضيات والحاسب الآلي، والعلوم الأساسية والهندسة، والعلوم الاجتماعية والإنسانيات.

يذكر أن لجنة مساعدة الجامعات المصرية على تحسين التصنيف الدولي، مُشكلة برئاسة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بقرار من المجلس الأعلى للجامعات في عام 2017 وتشمل ممثلي جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمراكز البحثية قد قامت في مجموعتي عمل بحضور دوره تدريبية مكثفة للتدريب على مؤشرات تصنيف الجامعات والمعايير البيبليومترية في مركز دراسات العلوم والتكنولوجيا CWTS أحد أكبر المراكز المتخصصة بجامعة "ليدن" بهولندا خلال عامي 2017، 2018، للتعرف على مصادر البيانات وتجميعها، وطريقة حساب الاستشهادات من الأبحاث المنشورة في قواعد البيانات العالمية والمحتوى وجودة البيانات، والتدريب على برنامج Monitor الخاص بتحليل استشهادات مركز CWTS. وتطرق التدريب إلى كيفية إعداد ملفات الجامعات التي ستتقدم لمؤسسات التقييم وتنمية مهارات ممثلي هذه الجامعات.