مصدر: أجهزة البث الرقمي لـ"تايم سبورت" لم تُطرح حتى الآن.. وتوفيرها قبل البطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

كشف مصدر بالشركة المصرية للقنوات الفضائية، أن الشركة لم تنتهِ حتى الآن من استيراد أجهزة البث الرقمي، التي من المقرر أن يتم طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية على التردد الأرضي عبر قناة (تايم سبورت) التي تنطلق غدًا.

وقال المصدر لمصراوي، إن الشركة تواصل حاليًا جهودها لإنهاء ملف أجهزة استقبال البث الأرضي الرقمي، لتوفيرها للمواطنين قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا بفترة كافية، حتى يتسنى للشعب المصري مشاهدة البطولة بجودة عالية على البث الأرضي مثل البث الفضائي تمامًا.

وأوضح المصدر، أنه فيما يخص قناة (تايم سبورت) التي ستنطلق غدًا، فإنها ستعمل بصورة تجريبية على البث الفضائي وكذلك التردد الأرضي بصورة طبيعية، لحين توفير أجهزة البث الرقمي لرفع جودة الصورة بحلول كأس الأمم، حتى تبدو المباريات في أفضل جودة يمكن أن يشاهدها المواطن.