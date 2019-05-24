محافظ القاهرة يستعرض جهود تطوير المناطق العشوائية بالعاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه تطبيقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتماشيًا مع سياسة الحكومة للتخلص من العشوائيات الخطرة فإن محافظة القاهرة وضعت رؤية متكاملة لتطوير المناطق العشوائية الخطرة والغير آمنة لتصبح القاهرة مع نهاية عام 2019 بدون مناطق عشوائية غير آمنة، فتم من خلال وحدة تطوير العشوائيات بالتعاون مع عدد من الأساتذة المتخصصين حصر كافة المناطق العشوائية بالقاهرة.

وقال محافظ القاهرة - في بيان اليوم - إن المحافظة قامت - بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية من القوات المسلحة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق تحيا مصر، وصندوق تطوير العشوائيات، وهيئة الأوقاف، والمجتمع المدني - ببناء الوحدات السكنية المطلوبة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات وتوفير فرص عمل للمنقولين إليه.

وأضاف أن المحافظة حددت احتياجاتها لحوالي 40 ألف وحدة سكنية ومبالغ مالية تقدر بحوالي 10 مليارات جنيه لإنجاز هذه المهمة وتحقيق الهدف بإخلاء القاهرة من العشوائيات الخطرة وغير الآمنة.

وأوضح عبدالعال أن كافة المشروعات هدفها توفير السكن الملائم الآمن الذي يتناسب مع الحياة الكريمة التي نريدها لمواطني القاهرة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار الكامل للمواطن وإدارتها من خلال جهاز إداري كفء لتصبح نموذجا مشرفا في الإدارة، وتقديم الخدمات والأنشطة.

ولفت المحافظ إلى أن المحافظة عكفت - بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وصندوق تطوير العشوائيات والمتخصصين - على وضع رؤية تخطيطية شاملة للمناطق التي سيتم إخلائها وتحديد استخدامات مثلى لاستغلالها، وإقامة مشروعات خدمية.