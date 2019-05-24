وزارة الثقافة تحتفل مع الشعب الأوغندي بشهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قدمت فرقة السباعية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة من محافظة أسوان، مجموعة من حفلات الإنشاد الديني والصوفي احتفالاً بشهر رمضان في عدة مدن بأوغندا أبهرت خلالها الجمهور ونالت إعجاب واستحسان الشعب الأوغندي الذي تفاعل مع الفنانين المصريين مطالباً بتكثيف مثل هذه الفعاليات التي تعد أحد وسائل التقارب بين الشعوب الأفريقية.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أطلقها لتعزيز ودعم التواصل مع دول القارة السمراء واستكمالا لاحتفالات وزارة الثقافة برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي والتي يأتي ضمن استراتيجيتها مد جسور التواصل الثقافي والفني مع دول أفريقيا.

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كما حرص الشيخ شعبان رمضان موباج المفتي العام لأوغندا على استقبال ولقاء أعضاء وفد وزارة الثقافة المصرية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في العاصمة كمبالا وثمن دور القوة الناعمة في التواصل بين أبناء القارة السمراء، مشيدا بالعلاقات مع مصر في مختلف المجالات، واصفا تلك العلاقات بالتاريخية والقوية والمتميزة بين البلدين والشعبين. وأكد أن البعثات الثقافية والفنية من أم الدنيا مصر تعكس العلاقات المتميزة بين البلدين وتطلعهما للعمل سويا لبناء مستقبل مشرق.

ومن جانبها، قالت الدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن خارطة احتفالات الوزارة التي تم إعدادها للاحتفال برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تتميز بالثراء والتنوع وتعدد الأنشطة الابداعية التبادلية بين الوطن ودول القارة السمراء باعتبارها عمقاً استراتيجياً للبلاد، كما تبرز أهمية دور القوة الناعمة في التواصل بين شعوب الأرض الواحدة في حوار للثقافات لا ينقطع ويهدف إلى التفاهم والتعارف وتقريب المسافات بين أبناء القارة.

وأشارت إلى استثمار الفعاليات لإبراز ملامح الحضارة المصرية وإلقاء الضوء على ألوان الفكر والفن الحديث والمعاصر فى حوار يجمع أدباء وفناني وفرق أبناء الأرض الواحدة.