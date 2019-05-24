"مصر للطيران" تسير 16 رحلة إلى مطاري جدة والمدينة لنقل 3200 معتمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

تسير شركة مصر للطيران للخطوط الجوية على مدى اليوم 16 رحلة جوية إلى مطاري جدة والمدينة المنورة لنقل 3200 معتمر لأداء مناسك عمرة رمضان.

وتسير الشركة 10 رحلات من مطار القاهرة منها 6 رحلات إلى جدة و4 إلى المدينة المنورة لنقل 1900 معتمر، في حين تسير 6 رحلات أخرى من مطاري برج العرب بالإسكندرية والأقصر لنقل 1300 معتمر.

يذكر أن الشركة ستسير خلال عمرة شهر رمضان للعام الحالي بتسيير أكثر من 500 رحلة منتظمة وإضافية إلى الأراضي المقدسة لنقل وعودة 100 ألف معتمر حددتهم وزارة السياحة لعمرة رمضان.