"اشحن التابلت".. 10 تحذيرات لطلاب أولى ثانوي في الامتحان الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أتاحت المدارس الثانوية، مجموعة من المعلومات المهمة، تجيب خلالها على تساؤلات طلاب الصف الأول الثانوي، بشأن التعامل مع الامحتان الإلكتروني.

وانطلقت الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي، اعتبارًا من الأحد الماضي الموافق 19 مايو، وتستمر حتى 1 يونيو المقبل، بعد تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وجاءت التعليمات كالآتي:

- ضرورة غلق "التابلت" تمامًا بعمل Shutdowm قبل الدخول للحجرة، ومن ثم فتحه مرة أخرى عند الوصول للأماكن المخصصة لأداء الامتحان؛ وذلك لتشغيل الـ"Access point" في نطاق كل فصل تلقائيًا؛ تجنبًا للتحميل على Access point معين.

- عدم الانشغال بعلامة التعجب "!"، التي تظهر على الشبكة، وبمجرد ظهور علامة "واي فاي"، أعلى الشاشة، فذلك يعنيأن الجهاز متصل، وادخل فورًا على موقع الامتحان.

- افتح موقع منصة الامتحان من متصفح "جوجل كروم"، واكتب اسم الموقع بيدك وليس بطريقة النسخ كالتالي: https://assessment.local.ekb.eg

- أثناء أداء الامحتان، ممنوع نهائيًا فتح أي صفحة أخرى بمتصفح "جوجل كروم"، أو فتح موقع آخر أو تقسيم الشاشة لفتح أي تطبيق أو برنامج آخر؛ لأن ذلك يؤدي للخروج من الامتحان نهائيًا.

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- يجب على كل طالب إدخال كود الجلسة الخاص به، وفي حال إدخال كود مختلف يعتبر متغيب عن امتحانه.

- تبدأ الامتحانات على "التابلت" في موعد ثابت للجميع، ويغلق تلقائيًا في نهاية الوقت للجميع، وعداد الوقت الذي يظهر للطالب يبين فقط المدة التي قضاها الطالب أثناء حل الامتحان، بمعنى أنه إذا كان هناك امتحان زمن إجابته ساعة ونصف ومحدد له البدء الساعة التاسعة، وهناك 3 طلاب، فتح الأول المنصة الساعة التاسعة تمامًا، والثاني في التاسعة الربع، والثالث في الساعة العاشرة، فإن امتحانهم جميعًا يغلق في تمام الساعة العاشرة والنصف بحسب الزمن المحدد على "السيرفر".

- عند انتهاء الامتحان فإن الإجابات تحفظ تلقائيًا وترسل تلقائيًا إلى موقع الوزارة، حتى لو ولم يضغط الطالب على زر إرسال، وحتى لو خرج من الامتحان لأي سبب، لأن الإجابات تخفظ تلقائيًا.

- إذا نسي الطالب جهاز "التابلت" الخاص به، أو جاء به غير مشحون، أو عليه رمز قفل نسى فتحه، ففي جميه هذه الأحوال لن يؤدي الطالب الامتحان ورقيًا؛ لأن جاهزية "التالبت" للامتحان مسؤولية الطالب، وهذا يعتبر إهمال.

- الحالة الوحيدة للامتحان الورقي هي حدوث مشكلة تعوق استقبال الشبكة وعدم نزول الامتحان على "التابلت" وهذا يقدره أخصائي التطوير التكنولوجي.

- ممنوع إدخال أي كتب خارجية أو مذكرات ورقية داخل اللجان الامتحانية، والمسموح به فقط هو الكتاب المدرسي.

- على جميع الطلاب بالتواجد داخل اللجنة قبل الساعة الثامنة والنصف؛ للاطمئنان على جاهزة "التابلت" وحل أي مشكلة.