أخبار مصر | 'رشوان': لا يوجد سوى ثلاثة صحفيين محتجزين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'رشوان': لا يوجد سوى ثلاثة صحفيين محتجزين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن مصر الدولة المؤسسة لاتحاد الصحفيين العرب، وصاحبة فكرة تأسيسه، ولا توجد لديها مشكلة في الحريات تمنعها من الحصول على شرف استضافة مؤتمره المقبل، وإنه بفرض صحة ذلك، فإن من شأنه أن يجعل عقد المؤتمر بها أكثر وجوبًا.

وتساءل رشوان خلال اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب: "إذا كان هذا هو الحال في مصر كما يصف البعض، فكيف صدر تقرير الحريات عن اتحاد الصحفيين العرب، وهو يحمل بيانات عن وجود تسعة صحفيين في الحبس، إن كان الحال كذلك ألم يكن من الأسهل منع هذا التقرير؟".

واستطرد "رشوان" بأن تقرير الاتحاد العام بشأن الحريات أورد بيانات خاطئة، فعدد الصحفيين الذين كانوا محبوسين بلغ ١١ صحفيًا، خرج منهم ثمانية خلال الشهور الماضية، بل إن لجنة القيد الأخيرة برئاسة خالد ميري الأمين العام للاتحاد، قبلت ضم الصحفي أحمد جمال زيادة إلى نقابة الصحفيين وهو في السجن.

وشدد "رشوان" على أن كلًا من مصر وتونس والسودان والجزائر، يمرون بمرحلة انتقالية، والخبرة تقول إنه خلال هذه المرحلة يتنازع تياران أي بلد حتى تستقر، متسائلًا: "هل من الاولى بِنَا أن نقوي تيار الحرية في مرحلة انتقالية أم أن نتخلى عنه؟".

وأكد أنه حتى فرنسا معقل الحريات، كانت معرضة ليحكمها تيار اليمين المتطرف، واختتم موجهًا قوله إلى رئيس نقابة الصحفيين التونسيين ناجي البغوري: "إن "الدرس المصري أنقذ تونس، وإنه لولا ما تكبدته مصر لدفعت تونس ثمنًا أكبر".

وشدد "رشوان" على ضرورة استضافة مصر المؤتمر المقبل للاتحاد، نظرًا لأنه يعاني ولديه مشكلات حقيقية وكبيرة جدًا، لافتًا إلى أن الموتمر التأسيسي للاتحاد عقد في مصر، ويجب أن تكون انطلاقته الثانية من مصر أيضًا.

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وأضاف نقيب الصحفيين أن الاتحاد له عديد من المهام لا يؤدي أيًا منها، وأن المؤتمر القادم ليس كأي مؤتمر، فإنه يدعم إقامته بالقاهرة، لتكون هذه العاصمة أكبر منصة إعلامية للتعريف به، وأن يتم استغلال هذا البلد ليكون منصة لما سوف نصل إليه من لجان".

وأوضح أنه إذا عُقد المؤتمر في مصر، سيكون مناسبة لتدشين المقر الجديد، ولبذل الجهد معًا للتبرع بمقر كامل للاتحاد.

مختتمًا بقوله: "لا تهونوا من إرادتنا وقدرتنا على الحصول على أشياء تهم العرب جميعًا، وأحب أن تشهد مصر مولد الاتحاد الثاني كما شهدت مولده الأول".

وكان سالم الجهوي رئيس جمعية الصحفيين العمانيين، وعبدالله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وإلياس عون نقيب المحررين اللبنانيين، قد تقدموا بطلبات لاستضافة مؤتمر الاتحاد المقبل.

وتم تأجيل حسم اختيار البلد المضيف للمؤتمر، لاجتماع المكتب الدائم للاتحاد، والمقرر عقده بالمملكة العربية السعودية، وعرض عبدالله الجحلان أمين عام هيئة الصحفيين السعوديين أن يكون موعده بعد موسم الحج.