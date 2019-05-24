أخبار مصر | محافظ القاهرة يستعرض جهود تطوير المناطق العشوائية بالعاصمة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يستعرض جهود تطوير المناطق العشوائية بالعاصمة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه تطبيقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتماشياً مع سياسة الحكومة للتخلص من العشوائيات الخطرة، فإن محافظة القاهرة وضعت رؤية متكاملة لتطوير المناطق العشوائية الخطرة والغير آمنة لتصبح القاهرة مع نهاية عام 2019 بدون مناطق عشوائية غير آمنة، وتم من خلال وحدة تطوير العشوائيات بالتعاون مع عدد من الأساتذة المتخصصين حصر كافة المناطق العشوائية بالقاهرة.

وأضاف المحافظ أنه قامت المحافظة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من القوات المسلحة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق تحيا مصر، وصندوق تطوير العشوائيات، وهيئة الأوقاف، والمجتمع المدني لبناء الوحدات السكنية المطلوبة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات وتوفير فرص عمل للمنقولين إليه.

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وأشار اللواء خالد عبد العال، أن المحافظة حددت احتياجاتها لعدد حوالي 40 ألف وحدة سكنية ومبالغ مالية تقدر بحوالي 10 مليارات جنيه لإنجاز هذه المهمة وتحقيق الهدف بإخلاء القاهرة من العشوائيات الخطرة والغير آمنة.

وأكد المحافظ أن كافة المشروعات هدفها توفير السكن الملائم الآمن الذي يتناسب مع الحياة الكريمة التي نريدها لمواطني القاهرة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار الكامل للمواطن وإدارتها من خلال جهاز إداري كفء لتصبح نموذج مشرف في الإدارة وتقديم الخدمات والأنشطة.

ولفت المحافظ إلى أن المحافظة عكفت بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وصندوق تطوير العشوائيات والمتخصصين لوضع رؤية تخطيطية شاملة للمناطق التي سوف يتم إخلائها وتحديد استخدامات مثلى لاستغلالها ، وإقامة مشروعات خدمية.