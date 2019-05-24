أخبار مصر | 'الصحفيين العرب': نعمل على توثيق حالات الزملاء الشهداء والمصابين بالوطن العربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين العرب': نعمل على توثيق حالات الزملاء الشهداء والمصابين بالوطن العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم خالد ميري الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، تقرير النشاط الذي أعده حول نشاط الاتحاد، إلى اجتماع الأمانة العامة، المنعقد بمقر الاتحاد بالقاهرة.

وقال "ميري" في تقريره، إنه منذ انعقاد الاجتماع الأخير للأمانة العامة، والذي عُقد في دمشق، واتحاد الصحفيين العرب يواصل جهوده لخدمة قضايا الصحافة العربية، ودفاعًل عن حريتها، رغم كل المصاعب التي تمر بها منطقتنا العربية، وآخرها التطورات المتلاحقة في السودان وليبيا والجزائر.

وأضاف أن الصحافة تواجه مخاطر متعددة، مما يتطلب ضرورة تفعيل قرارات اجتماع دمشق، وسرعة بدء عمل لجنتي وضع خطة عمل الاتحاد، وتوثيق حالات الشهداء والجرحى من الصحفيين.

وتابع: "يُعقد اجتماعنا هذا قبل أيام من مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين في تونس الشقيقة، وهي المرة الأولى التي ينعقد فيها الاجتماع في دولة عربية، وهو ما يستوجب منا تقديم كل دعم لصمان نجاح الاجتماع، بل وأن يصبح الاجتماع الأنجح في تاريخ الاتحاد الدولي للصحفيين، وأيضًا ضرورة أن نخرج من اجتماعنا هذا صفًا واحدًا في انتخابات الاتحاد الدولي، ليحافظ العرب على مقاعدهم إن لم تزد".

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وكان انعقد اليوم، اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، المنعقد بمقر الاتحاد بالقاهرة.

ورحب خالد ميرى الأمين العام للاتحاد بالمشاركين، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي للتصديق على محضر اجتماع الأمانة العامة السابق.

وقال "ميري" خلال كلمة له في البداية، إن الاجتماع يأتي لمناقشة أوضاع الصحفيين في ليبيا والجزائر، ومناقشة تقرير النشاط المُقدم من الأمين العام، ومناقشة التقرير المالي المُقدم من ناصر أبو بكر الأمين المالي، وإقرار محضر الجلسة الماضية، والاستعداد لانتخابات الاتحاد الدولي للصحفيين.