أخبار مصر | 'رشوان': النقابة ستتحمل تكاليف المؤتمر القادم لـ'الصحفيين العرب'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'رشوان': النقابة ستتحمل تكاليف المؤتمر القادم لـ'الصحفيين العرب' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين، عن موافقة رئيس الوزراء على رفع الدعم السنوي لاتحاد الصحفيين العرب من 250 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه.

ورحب ضياء رشوان بالمشاركين في اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة، اليوم، مؤكدًا أنه تم التشاور مع رئيس الوزراء بشأن تخصيص مقر دائم وجديد، وأنه سيكون هناك مقر يليق باتحاد الصحفيين العرب والمهنة.

ولفت "رشوان" إلى أنه تقدم بطلب لرئيس اتحاد الصحفيين العرب، لعقد المؤتمر القادم في مصر، مع استعداد النقابة المصرية بتحمل كافة التكاليف.