أخبار مصر | حملات بالجيزة للقضاء على الكلاب الضالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات بالجيزة للقضاء على الكلاب الضالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الوحدات المحلية عدة حملات مكبرة للقضاء على الكلاب الضالة بكافة الميادين والشوارع من خلال لجان المكافحة من أطباء الصحة العامة بالمرور الدوري على كافة الأحياء والمراكز والمدن لفحص الشكاوى الواردة من المواطنين عبر الخط الساخن والبوابة الإلكترونية بمجلس الوزراء وكافة الجهات الحكومية.

وأسفرت الحملات عن القضاء على أعداد كبيرة من الكلاب الضاله التى تثير الذعر للمواطنين وذلك خلال العام الحالي.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ضرورة مكافحة الكلاب الضالة بجميع الأحياء والمراكز والمدن حفاظا على أمن وسلامة المواطنين ولكثرة الشكاوي التى يتم تلقيها من المواطنين لزيادة اعداد الحيوانات الضالة بالشوارع مما يهدد سلامة المواطنين بالإضافة إلى وجود حالات عقر آدمي ببعض المناطق بالمحافظة.

Advertisements

ووجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطري بمواصلة حملات مكافحة الكلاب الضالة علي الميادين والشوارع واسفل الكباري والجراجات وحول المدارس وخاصة اماكن التجمعات وذلك وفقاً للأسس العلمية المتبعة في التخلص الامن والصحي من الحيوانات الضالة بالشوارع حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين.

وأشار "راشد" إلى أن مواصلة حملات مكافحة الحيوانات الضالة لها اهمية كبيرة في بث روح الطمأنينة والامان داخل المواطنين خلال سيره فى الشارع.

ولفت إلى أنه خلال الأسبوع الماضي تم القضاء على الكلاب الضاله بقرية الناصرية بالعياط وشارع ابو خضرة وشارع محمد قناوي بالحوامدية و شارع الثلاثيني والمساكن بفيصل و شارع التيار فكري وشارع مدينة التحرير وخلف مستشفي امبابه العام و شارع مدينة الشباب ببولاق الدكرور و بمدينة هرم سيتي بالسادس من اكتوبر.

وقال الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، إن هناك حملات مكثفة ومستمرة للقضاء علي ظاهرة الكلاب الضالة ويتم نقلها الي المدافن الصحية والتخلص منها بالشكل الصحي والامن وتحت الاشراف الكامل لجهاز شئون البيئة بالإضافة الي انه بلغ عدد الكلاب المرخصة والمحصنة ضد مرض السعار خلال الفترة من يناير 2019 وحتي تاريخه حوالي 3 الاف كلب.