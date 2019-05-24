مصر | العثور على جثة فتاة منتحرة داخل عقار بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على جثة فتاة منتحرة داخل عقار بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من الأهالي، بالعثور على جثة فتاة داخل عقار، بالمعصرة.

وتعود التفاصيل عندما تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا من الأهالى بوجود متوفاة داخل أحد العقارات، وبالانتقال والفحص عثر على جثة فتاة تدعى ندى س، 19 سنة، ولا توجد بها أى إصابات ظاهرية، ودلت التحريات على أن الفتاة انتحرت بتناول أقراص مخدرة بسبب انفصالها عن خطيبها ومرورها بحالة نفسية سيئة ومشاكل أسرية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.