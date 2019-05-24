مصر | مصرع شاب غرقًا بنهر النيل بأوسيم

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لقي شاب مصرعه غرقا بنهر النيل بأوسيم، ويدعي "م. م"، مقيم بقرية بأوسيم، وتم انتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل بأوسيم، فانتقل رجال المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى محل الواقعة، وتبين غرق شاب يدعى "م.م" يقيم بقرية تابعة لدائرة مركز أوسيم.

وانتشل رجال الإنقاذ النهري جثته، وتم نقلها إلى المستشفى.

