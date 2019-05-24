مصر | إحالة نجار إلى "الجنايات" بتهمة التنقيب عن الآثار بعرب غنيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة نجار إلى "الجنايات" بتهمة التنقيب عن الآثار بعرب غنيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة حلوان، إحالة نجار للجنايات، بتهمة التنقيب عن الآثار.

يذكر أن تمكن ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، من القبض على نجار لقيامه بأعمال حفر بمكسنه بقصد التنقيب عن الآثار بحلوان وحرر محضر بالواقعة.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان قيام سمير.ع 50 سنه بالقيام بأعمال حفر داخل العقار محل سكنه - الكائن بمنطقة عرب غنيم بدائرة القسم بهدف التنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وعُثر بداخل مسكنه على أدوات تنقيب "موتور شفط مياه، خرطوم مياه، كوريك حفر، مطرقة، بكرة، حبل، وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتم حبسه فى وقت سابق 4 أيام على ذمه التحقيق وتم الاحاله الى الجنايات.