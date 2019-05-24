مصر | "مع أذان الخليج 365".. ربة منزل تقتل زوجها بمساعدة عشيقها في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مع أذان الخليج 365".. ربة منزل تقتل زوجها بمساعدة عشيقها في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصلت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن زوجة العامل المعثور على جثته داخل شقته بمنطقة فيصل، وراء قتله بمساعدة عشيقها.

وبينت التحريات إلى أن الزوجة سهلت دخول عشيقها فجر اليوم الجمعة، وفتحت له باب شقتها، وقتلا زوجها وفر العشيق هاربا، وتمكنت القوات من القبض عليهما وجار التحقيق معهما.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة عامل، داخل شقته، بدائرة قسم شرطة الهرم، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بالعثور على جثة عامل داخل شقته بمنطقة فيصل دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من القسم برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، وعثر على جثة العامل مصاب بعدة طعنات، وبسؤال زوجته قررت بدخول شخص مجهول فجر اليوم الجمعة، وقتل زوجها.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.