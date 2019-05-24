مصر | ضبط تشكیل عصابي يتزعمه حارس عقار تخصص في سرقة المساكن بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكیل عصابي يتزعمه حارس عقار تخصص في سرقة المساكن بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على تشكیل عصابى يتزعمة حارس عقار تخصص فى سرقة المساكن بمنطقة التجمع الخامس.

وأكدت معلومات وتحریات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس قیام 3 عاطلین وحارس عقار، بتكوین تشكیل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقة المساكن بأسلوب (التسلق)، عقب تقنین الإجراءات أمكن ضبط ثلاثة منھم حال إستقلالھم سیارة ملاكى "مستأجرة" قیادة حارس العقار بدائرة القسم، وبحوزتھم عدد (2 (نصل معدنى (كتر).

وبمواجھتھم إعترفوا بإرتكاب عدد (6 (حوادث سرقة بذات الإسلوب بدائرة قسم التجمع الخامس، وبإرشادھم تم ضبط مبلغ (28 ألف جنیھ) من متحصلات السرقة، وقرروا إنفاقھم باقى المبالغ المالیة المستولى علیھا على متطلباتھم الشخصیة، وأرشدوا عن جزء من المسروقات (أجھزة كھربائیة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة، والعرض على النیابة العامة التى باشرت التحقیقات.

