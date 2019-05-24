مصر | العثور على جثة شاب مقتول داخل شقته بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على جثة شاب مقتول داخل شقته بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة عامل، داخل شقته، بدائرة قسم شرطة الهرم، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بالعثور على جثة عامل داخل شقته بمنطقة فيصل دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من القسم برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، وعثر على جثة العامل في أواخر العقد الثاني من عمره، مصاب بعدة طعنات، وبسؤال زوجته قررت بدخول شخص مجهول فجر اليوم الجمعة، وقتل زوجها.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.