مصر | القبض على عامل "خردة" لسرقته 100 ألف جنيه من داخل شركة بعابدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عامل "خردة" لسرقته 100 ألف جنيه من داخل شركة بعابدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من كشف غموض واقعة سرقة 100 الف جنية من داخل شركة بعابدين وتبين ان عامل خردة وراء ارتكاب الواقعة.

تعود التفاصيل عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة عابدین بلاغا من صاحب شركة للإستیراد وتورید معدات النظافة بإكتشافه

كسر باب الشركة وكسر الخزینة الحدیدیة الخاصة بالشركة، وسرقة مبلغ مالى 100 ألف جنیھ من داخلھا، ولم یتھم أحد.

توصلت التحریات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل خردة، سبق إتھامھ فى 15 قضیة آخرھم قضیة "سرقة مسكن" والمطلوب التنفیذ علیھ فى حكمین حبس جزئى "شروع فى سرقة" بالحبس سنة وشھر )، وعقب تقنین الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجھته إعترف بإرتكابه الواقعة بإستخدام "عتلة حدیدیة"، وبإرشاده تم ضبط 800،98 جنیه من متحصلات الواقعة، والعتلة الحدیدیة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة، والعرض على النیابة العامة التى باشرت التحقیقات.