مصر | القبض على عاطل قتل سائق توك توك لسرقتة بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عاطل قتل سائق توك توك لسرقتة بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت أجهزة الأمن باسوان القبض على عاطل قتل سائق توك توك لسرقته بأسوان.

تلقى مركز شرطة دراو بمدیریة أمن أسوان بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص، حاصل على دبلوم 24سنه، مُقیم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو، بإحدى المجارى المائیة دائرة المركز وعدم وجود إصابات ظاھریة بھا وما قرره شقیقھ بخروجھ من مسكنھما بمركبة "التوك توك" الخاص بھ للعمل علیھ وعدم عودتھ، فقد تم تشكیل فریق بحث جنائى بالتنسیق مع قطاع الأمن العام توصلت جھوده إلى تحدید مرتكب الواقعة، عاطل 20 سنه، مقیم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو.

و عقب تقنین الإجراءات أمكن ضبطھ وبمواجھتھ إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر أنھ خطط لسرقة مركبة "التوك توك" الخاصة بالمجنى علیھ، وفى سبیل تنفیذ ذلك قام بالإتصال بھ وطلب منھ توصیلھ لقریة زرزارة وحال سیرھما بالطریق قام بخنقه بحبل فأودى بحیاتھ وألقى بجثتھ بالمجرى المائى محل العثور، وإستولى على مركبة "التوك توك" وھرب وقام ببیعھ من خلال وسیطین.



صاحب ورشة وسائق لسائق، مقیم بدائرة قسم أول أسوان، بمبلغ قدره، 10 آلاف جنيه، وقام بإنفاقھ فى سداد دیونه، وأمكن ضبطھم ومركبة "التوك توك"، وإعترفوا بعلمھم بأنھا من متحصلات واقعة سرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.

