مصر | ضبط 694 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بأحد المجمعات الاستھلاكیة

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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على أمينى عهدة بأحد المجمعات الإستھلاكیة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر وبحوزتهما 694 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وتعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 2 من أمناء العھد بأحد المجمعات الإستھلاكیة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، لحیازتھما وتجمیعھما كمیات من السلع الغذائیة والغیر غذائیة قدرھا 694 عبوة "مكرونة – جبن أبیض- بسبوسة – مشروبات سریعة التحضیر – منظفات صناعیة") غیر صالحة للإستھلاك الآدمى لإنتھاء تواریخ صلاحیتھا، تمھیدًا لطرحھا للبیع والتداول بالأسواق وتحقیق أرباح غیر مشروعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.