شكرا لقرائتكم خبر عن قرية بالدقهلية حائرة بين وحدتين محليتين..والأهالي: «مش قادرين نستخرج تراخيص بناء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«إحنا تايهين بين الوحد المحلية بقلابشو، والوحدة المحلية بالستاموني، ومش قادرين نستخرج رخصة بناء، ولا ننفذ رخصة حصلنا عليها».. كلمات قالها رحيم عيد رحيم، من قرية «موسى العرب»، التابعة للوحدة المحلية بقلابشو مركز بلقاس بالدقهلية، بعدما قررت الوحدة المحلية بقلابشو إيقاف ترخيص بناء لمنزله صادر من الوحدة نفسها، وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن مكان الرخصة يتبع الوحدة المحلية بالستاموني وليس قلابشو لأن نصف القرية يتبع لقلابشو والجزء الآخر تابع للستامونى، ومنطقة قلبشو بدون حيز عمراني منذ عام 2011.

القصة بدأت بشكوى المواطن رحيم عيد رحيم، من ناحية «موسي العرب» الستاموني مركز بلقاس في القضية رقم 81 لسنة 2018، والتي يتضرر فيها من المختصين بالوحدة المحلية بقلابشو لإيقافه عن تنفيذ رخصة البناء رقم 49 لسنة ۲۰۱۷ الصادرة لابنه بإنشاء دور أرضي وأول وثاني علويين، واتهمهم بـ«مجاملة أحد جيرانه وإيقاف الرخصة والتي سبق وصدرت منهم».

وفتح المستشار محمود موسي، وكيل نيابة بلقاس، بإشراف المستشار محمد صلاح نائب رئيس الهيئة، مدير نيابة بلقاس، تحقيقات في الواقعة، وأكد الشاكي في أقواله أنه تم إيقافه من قبل المختصين بالوحدة المحلية بقلابشو عن تنفيذ الرخصة بحجة أنه مخالف لحدود الرخصة وأن المخطط التفصيلي مخالف الحدود على الطبيعة وتم إخطار الوحدة المحلية برغبته في البدء في تنفيذ تلك الرخصة في غضون ۲۰۱۸.

وبسؤال السيد أحمد السيد إبراهيم، باحث قانوني بالشؤون القانونية برئاسة مركز ومدينة بلقاس، كشف عن أنه «يوجد لبس في الحدود التنظيمية بين الوحدة المحلية بقلابشو والوحدة المحلية بالستاموني، وأن القرية جزء منها يتبع الستامونى، وجزء آخر يتبع قلابشو».

وكشفت أزهار طه محمود الديب، مهندسة التخطيط بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بمحافظة الدقهلية، في أقوالها للنيابة، عن وجود مخالفة وهي إصدار الترخيص رقم 49 لسنة ۲۰۱۷ باسم المواطن عيد رحيم عيد رحيم بقرية موسى العرب التابعة للوحدة المحلية بقلابشو على الرغم من عدم وجود خريطة الحيز العمراني المعتمدة للموقع الصادر له الترخيص، وإصدارها على موقع تابع للوحدة المحلية بالستامونی وخريطة الحيز العمراني المعتمدة لدي تلك الوحدة، وذلك بالمخالفة للقانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التقليدية.

وقالت: «كان يتعين على المختصين بالوحدة المحلية التأكد من الموقع المراد ترخيصه ما إذا كان صادر له خريطة حيز عمراني من عدمه، وقررت أن الترخيص رقم 49 لسنة ۲۰۱۷ الصادر للمواطن منعدم لإصداره من الوحدة المحلية بقلابشو على الرغم من عدم وجود خريطة حيز عمراني لقرية موسى العرب التابعة للوحدة المحلية بقلبشو».

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وأكدت أنه على المواطن أن يتقدم بطلب إلى رئيس الوحدة المحلية بقلابشو لاسترداد الرسوم الذي قام بتسديدها للوحدة نظير إصدار الترخيص وذلك وفقا إلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، واستقر تقريرها على أن موقع المواطن عيد رحيم عيد يقع داخل الحيز العمراني المعتمد لقرية موسى العرب التابعة للوحدة المحلية بالستامونی، وعلى المواطن أن يتقدم بطلب إلى الوحدة لإصدار ترخيص البناء للموقع الخاص به وذلك وفقا إلى ما انتهت إليه اللجنة.

وفجر عاطف نعمان إسماعیل أحمد، رئيس قسم الأملاك بالوحدة المحلية پالستاموني حاليا، وكان يشغل منصب فني التنظيم بالوحدة المحلية بقلابش،و اعتبارا من عام 2015 وحتى نهاية عام ۲۰۱۸، مفاجأة خلال التحقيقات، قائلا: إنه «لا يوجد خريطة حيز عمراني مكتوب عليها الوحدة المحلية بقلابشو، وأن جميع خرائط الحيز العمراني الموجودة بالوحدة المشار إليها مكتوب عليها الوحدة المحلية بالستاموني، لأن قلابشو كانت جزء من الوحدة المحلية بالستاموني، ثم انفصلت وأصبحت وحده محلية مستقلة، وأن جميع التراخيص الخاصة بالمباني تصدر من الوحدة المحلية بقلابشو على الرغم من أن خريطة الحيز العمراني مكتوب عليها الوحدة المحلية بالستاموني ومنها قرية قلابشو ذاتها، وأن موقع المواطن يتبع إدارية الوحدة المحلية بقلابشو ولذلك تم إصدار له الترخيص انه لم يقوم بإيقاف تنفيذه وإنما الذي شكوي جاره».

وأكدت النيابة الإدارية أنه يوجد مشكله في قرية مرسي العرب من الناحية التخطيطية والتنظيمية من أنه يوجد جزء من تلك القرية تابع للوحدة المحلية بقلابشو وجزء آخر تابع للوحدة المحلية الستاموني دون وجود حدود فاصله بین الجزء التابع لكل من الوحدتين، رغم انفصال الوحدتين المحليتين منذ عام ۲۰۱۱، وأنه حتى الآن جميع خرائط الحيز العمراني الموجودة بالوحدة المحلية بقلابشو مكتوب عليها الوحدة المحلية بالستاموني وبالتالي يوجد لبس لدي العاملين بكلتا الوحدتين وكذلك بالنسبة للمواطنين مما يشكل ذلك مشكلة عامة لدى المواطنين بقرية «موسى العرب»، مما يتعين معه مخاطبة الإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام محافظة الدقهلية لحل تلك المشكلة ووضع حدود فاصله بين الوحدتين.

وأكد عدد كبير من الأهالي أنهم فشلوا في استخراج تراخيص بناء بسبب ضياع القرية بين الوحدة المحلية بقلابشو والستاموني، مما تسبب في لجوء البعض منهم إلى البناء المخالف.

وقررت النيابة العامة تكليف رئيس مركز ومدينة بلقاس لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إصدار ترخيص البناء للمواطن عيد رحيم عيد رحيم، وذلك من رئاسة المركز باعتباره رئيس كلا من الوحدتين قلبشو والستاموني وذلك طبقا للقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية.

وأوصت النيابة بتدخل المحافظ لاتخاذ اللازم قانونا لحل مشكلة قرية موسي العرب ووضع حدود فاصله بين كلا من الوحدتين المحليتين قلبشو والستاموني، على أن تكون تلك القرية تابعة إداريا وتنظيميا وتخطيطيا إلى وحدة محلية واحدة فقط وذلك تيسيرا على المواطنين القاطنين بتلك القرية.

يذكر أنه يوجد بالدقهلية 15 عزبة على حدود المحافظة تعاني من ترسيم الحدود بينها وبين محافظات «القليوبية والشرقية والغربية وكفر الشيخ ودمياط»، وعقد الدكتور كمال جاد شاروبيم اجتماعا لضم تلك العزب إلى الدقهلية، وذلك لحل مشاكل المواطنين القاطنين بتلك العزب.