شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: بدء الدراسة في أول كلية للنانو تكنولوجي سبتمبر المقبل (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنشاء أول كلية للدراسات العليا في مصر للنانو تكنولوجي، وبدء الدراسة بها اعتبارا من العام الدراسي الجديد سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن كلية النانو تكنولوجي خطوة جديدة وكبيرة على طريق التحول إلى جامعة من الجيل الثالث، وأنه تم اختيار برامجها لسد حاجة سوق العمل في مصر والمنطقة العربية والأفريقية.

وقال «الخشت»، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: إن «كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي تستهدف المساهمة في التنمية الشاملة بتنمية البحوث وخلق كوادر لوظائف المستقبل، خاصة وأن تكنولوجيا النانو هي أحدث التكنولوجيات الناشئة الواعدة التي ينتظر أن ترسم خارطة العلوم المستقبلية، وتكون قاطرة للاقتصاد العالمي، لما لها من تطبيقات مؤثرة في مجالات إنتاج الطاقة، وتحلية المياه، وتخليق المواد الجديدة التي لها صفات فريدة يكون لها السبق في العديد من الصناعات الثقيلة ومواد البناء، كما تدخل بقوة في المجالات الطبية، والصيدلانية، وتصنيع الدواء، وعلاج وتصنيع الأسنان، وقطع الغيار الآدمية البديلة».

وأضاف «الخشت» أن كلية النانو تكنولوجي تدخل في قلب مرحلة الجيل الثالث من الجامعات لأنها تقوم على العلوم البينية المتعددة في الفيزياء والكيمياء وعلوم المواد وعلم الأحياء والهندسة، وربط هذه المجالات المستقلة معا في تقنية النانو، كمجال جديد من الدراسة، طبقا للمعايير المعتمدة عالميا وتطويعها وفقا لمتطلبات برامج وخطة التنمية المستدامة 20-30.

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وأشار «الخشت» إلى أن الكلية ستمنح الدرجات العلمية في الدبلومات المهنية والماجستير والدكتوراه، والتي هي متطلب لسوق العمل في مصر والمنطقة العربية، والبداية سوف تكون ببرامج ماجستير العلوم في هندسة التقنيات النانوية، وعلوم النانو الحيوية، وبرنامجين للدبلومات المهنية في تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، واستخدام تقنية النانو في الحفاظ على التراث الأثرى.

وتابع «الخشت» أن كلية النانو تكنولوجى ستعمل بنظام الساعات المعتمدة التي تقوم بتدريس أحدث العلوم والبرامج العلمية في مجال تكنولوجيا النانو المبنية على أنظمة ومعاييرالجودة، حتى يصل خريج الكلية إلى مستوى المنافسة العالمية في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية بما تم تسليحه من علوم حديثة وتقنيات متطورة.

وأوضح «الخشت» أن الكلية تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا الحديثة في طرق التدريس وإجراء الاختبارات باستخدام أحدث الطرق التعليمية عالمياً، وكذلك في جميع العمليات المساعدة، مثل التواصل بين الطالب والأستاذ أو بين الطالب وإدارة الكلية، وسوف تعتمد جميع الإجراءات الإدارية بالكلية بشكل تكاملي على تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، كأول كلية ذكية «Smart College».

وشدد رئيس جامعة القاهرة على أن كلية النانو تكنولوجي سيكون لها دور في إعداد قاعدة عريضة من الباحثين والعاملين في هذه التكنولوجيا والتي تبدأ من إنشاء المؤسسات التعليمية المتخصصة التي تتمتع بإمكانيات متميزة ومنفردة في هذا المجال، موضحا أن جامعة القاهرة تنفرد بإمكانيات رفيعة المستوى من بنية أساسية وبشرية تمكنها من قيادة هذا القطاع، ولديها المركز المصري لعلوم النانو تكنولوجي، والذي يتمتع يإمكانيات معملية، بالإضافة إلى وجود كوكبة من الخبراء من الأساتذة الباحثين في مختلف التخصصات.