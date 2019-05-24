شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» يعلن انتهاء مشروع تطوير محور برج العرب بتكلفة 700 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير وتوسيع المحور التنموي لمدينة برج العرب.

ويمتد الجزء الأول من المحور في المسافة من الكافوري حتى ميدان الهوارية، وشمالاً حتى سيدى كرير بطول 18.5 كيلومتر، في حين يمتد الجزء الثاني من ميدان الهوارية حتى برج العرب بطول 10 كيلومترات.

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وأضاف الوزير أن أعمال التطوير شملت تطوير الطريق الحالي ليصبح 3 حارات مرورية لكل اتجاه وإنشاء طريق خدمة في الاتجاهين بواقع 2 حارة مرورية، وذلك بتكلفة إجمالية 700 مليون جنيه للجزئين الأول والثاني.

وأشار إلى أن المحور يشتمل على 2 كوبري مشاة، الأول أمام استاد برج العرب، والثاني أمام إحدى الجامعات تسهيلا على المواطنين والطلاب في عبور الطريق، مُوضحًا أنه تمت مراعاة شروط السلامة والأمان، حيث تم توفير لوحات إرشادية وتوجيهية متنوعة ودهانات وعلامات عاكسة والحمايات والحواجز الخرسانية.

ولفت أن هذا الطريق يدخل ضمن خطة وزارة النقل لتنفيذ وتطوير عدد من محاور النقل التنموية غرب الإسكندرية، مضيفا أن المحور يحقق الربط بين طريقي «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي و«الدولي- الساحلي»، ليكون مارًا بمدينة برج العرب وحتى سيدى كرير، وكذلك خدمة حركة المرور المتجهة إلى مطار واستاد ومنطقة برج العرب الصناعية.