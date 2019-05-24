شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: 5 جامعات مصرية ضمن الأفضل في تصنيف «ليدن» الهولندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً حول نتائج تصنيف «ليدن» الهولندي، الذي شهد تواجد 5 جامعات مصرية من بين 963 جامعة عالمية، لتواصل الجامعات المصرية سعيها الدائم نحو التقدم والإرتقاء بالمستوى التعليمي في أكبر عدد من التصنيفات الدولية.

وأشار التقرير إلى تواجد 5 جامعات مصرية بالتصنيف العالمي، الذي يضم 963 جامعة عالمية، من إجمالي نحو 30 ألف جامعة حول العالم.

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وجاء في التقرير أن أعلى خمس جامعات مصرية لها نشر متميز خلال الفترة 2014 – 2017، في أعلى 10% من المجلات العالمية، هي جامعة القاهرة التي احتلت المركز 341 عالمياً والأول أفريقياً، بعدما نشرت 194 بحثاً، وعين شمس المركز 582 عالمياً، بعدما نشرت 105 بحثاً، والمنصورة المركز 681 عالمياً، بعدما نشرت 97 بحثاً، والإسكندرية المركز 730 عالمياً، بعدما نشرت 91 بحثاً، والزقازيق المركز 834 عالمياً بعدما نشرت 72 بحثاً.

وأضاف التقرير أن أعلى خمس جامعات مصرية لها نشر متميز بالمشاركة مع الصناعة، خلال الفترة 2014 – 2017، هي جامعة القاهرة التي نشرت 217 بحثا، ونشرت جامعة عين شمس 142 بحثاً، ونشرت جامعة الإسكندرية 104 بحثاً، ونشرت جامعة المنصورة 68 بحثاً، ونشرت جامعة الزقازيق 39 بحثاً.

وأوضح التقرير أن أعلى خمس جامعات مصرية لها نشر متميز بالمشاركة مع الجامعات العالمية خلال الفترة 2014 – 2017 هي، جامعة القاهرة نشرت 5749 بحثاً، وجامعة عين شمس نشرت 3248 بحثاً، وجامعة الإسكندرية نشرت 2759 بحثاً، وجامعة المنصورة نشرت 2702 بحثاً، وجامعة الزقازيق نشرت 1779 بحثاً.

ويعتمد تصنيف «CWTS Leiden» في تقييمه على الأبحاث المنشورة في صورة مقال علمي أو مرجعي في قاعدة بيانات «Web of Science» والتي تدار معرفة دار النشر «Clarivate Analytics» الأمريكية والمنشورة في أعلى 1%، و5%، و10%، و50% من قائمة المجلات العالمية، ولا يعتمد التصنيف في تقييمه على الكتب وكتيبات المؤتمرات والمقالات البحثية المنشورة في المجلات غير المفهرسة في قاعدة بيانات «Web of Science» كما يستخدم التصنيف مجموعة من المؤشرات الببليومترية التي توفر إحصاءات على مستوى الجامعات حول التأثير العلمي والتعاون والنشر في المجلات المفتوح «open access» والتنوع بين الجنسين. وأخيراً شملت العلوم التي يقيمها التصنيف علوم الصحة والطب الحيوي، وعلوم الحياة والأرض، وعلوم الرياضيات والحاسب الآلي، والعلوم الأساسية والهندسة، والعلوم الاجتماعية والإنسانيات.