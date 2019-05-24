شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مستشفيات في القليوبية لاستقبال حالات الإصابة بالإجهاد الحراري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه تم تجهيز 5 غرف لتقديم الإسعافات للمواطنين الذين يتعرضون للإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، حيث تم تخصيص 3 غرف بمستشفيات حميات ببنها وطوخ وقليوب وغرفتين حميات شبين القناطر وبهتيم.

وأوضح «الطباخ» أنه في حالة وجود أي إصابات على المريض التوجه إلى أي من هذه المستشفيات فورًا، مُشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات مديرية الصحة وجاهزية الفرق الطبية من الأطباء والتمريض لاستقبال أي حالات إجهاد حراري وتوفير الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية والأمصال والطعوم اللازمة لمواجهة موجة الحر الشديدة التي تمر بها البلاد.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وعمل حملات التوعية وتعليق البوسترات الإرشادية وتقديم النصائح العامة للمواطنين بعدم التعرض للشمس وقت الذروة وتخفيف الملابس واستخدام غطاء الرأس والشمسيات في حال الخروج الاضطراري والإجراءات الواجب اتخاذها في حال حدوث الإجهاد الحراري اوضربات الشمس.