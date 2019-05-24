شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: استلام 145 ألف طن قمح بالصوامع والشون منذ بداية موسم التوريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، إنه يتابع توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي، للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا للخروج بالموسم بالشكل المطلوب، التي أسهمت بشكل كبير في تذليل العقبات وإحكام الرقابة والمتابعة ومراعاة مصلحة المزارعين والبعد المكاني للمواقع التخزينية والمساحات المنزرعة.

وأعلن المحافظ أنه بحسب التقرير اليومي الذي تعده لجنة توريد القمح، فقد وصل إجمالي الكميات التي تم توريدها وفرزها بالصوامع والشون إلى 145 ألف طن من الأقماح، وذلك منذ بداية موسم التوريد في 15 أبريل الماضي وحتى اليوم الخميس، في حين تبلغ السعة التخزينية المتوفرة بالمحافظة 244 ألف و162 طنا، موزعة بواقع 150 ألف طن صوامع، و40 ألف و960 طنا بالشون الأسمنية و7360 طن بالهناجر المعدنية بالإضافة إلى الشون الترابية التي تستخدم حاليًا كمراكز تجميع فقط، وتسع لـ 45842 طنا.

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من ناحيته، لفت المهندس مصطفى راشد، رئيس لجنة توريد القمح، إلى أن أعمال التوريد واستلام المحصول تسير بشكل سلس ومنتظم دون أية معوقات مؤثرة أو مشاكل في محيط مواقع الاستلام والتوريد بالصوامع والشون، خاصة في ظل العمل بنظام الفترتين في شهر رمضان، إذ تبدأ الفترة الأولى من الساعة 8 صباحًا حتى 4 عصرًا، لتتوقف ثم تستأنف أعمال التوريد في الفترة المسائية عقب الإفطار لتبدأ الساعة 8 وحتى 11 مساء.

وأشار إلى أن المتابعة اليومية للمحافظ لأعمال التوريد وتكليفاته للجنة برصد أية معوقات وحلها فورًا، وتشديده على ضرورة حصول المزارعين على مستحقاتهم دون تأخير، للخروج بموسم التوريد بالشكل المطلوب ووفق الخطة التي أعدتها المحافظة.

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر بـ 118 ألف و308 فدانا بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون و129ألف و544 أردب قمح بما يعادل 319 ألف و431 طنا.