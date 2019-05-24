شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: حالة الطوارئ لمواجهة الموجة الحارة مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، إن حالة الطوارئ لمواجهة الموجة الحارة مُستمرة بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية.

وأضاف محافظ القليوبية أنه يتابع مع وكيل وزارة الصحة إجراءات رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومستشفيات الحميات بنطاق المحافظة وإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة والقطاع الوقائي بالمديرية وهيئة الإسعاف لاستقبال أي بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها، وذلك بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي تمر بها البلاد حاليا واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات مديرية الصحة وجاهزية الفرق الطبية من الأطباء والتمريض لاستقبال أي حالات إجهاد حراري وتوفير الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية والأمصال والطعوم اللازمة لمواجهة موجة الحر الشديدة التي تمر بها البلاد، بجانب تجهيز مستشفى حميات بنها لاستقبال حالات الاحتباس الحراري الناتج عن تعرض المواطنين للشمس في وقت الذروة من قبل وبعد وقت الظهيرة تزامنا مع رفع درجة الاستعداد القصوى وجاهزية غرف الاحتباس الحراري بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمستشفيات التعليمية والتأمين الصحي والمستشفيات الجامعية.

Advertisements

وأعلنت وحدة الأزمات والكوارث بجامعة بنها حالة الطوارئ القصوى بجميع وحداتها على مستوى كليات الجامعة، تزامنا مع موجة الحرارة الشديدة التي ضربت جميع أنحاء مصر وتزامنها مع حالة الصيام بشهر رمضان.

وقال الدكتور إبراهيم راجح، المدير التنفيذي لوحدة الأزمات والكوارث، إنه يتم التنسيق مع مستشفيات جامعة بنها والأمن الصناعي بالجامعة ومع وحدة الأزمات والكوارث بمحافظة القليوبية ومديرية الصحة والإسعاف وكافة القطاعات المعنية للوقوف على جاهزية كافة الوحدات والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وأصدرت وحدة الأزمات بالجامعة بيانا حول حالة الطقس السيئ وارتفاع درجة الحرارة وآليات التعامل مع ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وأشار البيان إلى أن احتمال التعرض لضربات الشمس يزيد مع الوزن الزائد ومن يعانون من مشكلات بالكلى والقلب والدورة الدموية والسكر، موضحا أن أعراض الإصابة بضربات الشمس تتمثل في زيادة جفاف الجسم ونقص المياه الذي يترتب عليه تكوين جلطات في الدم والجلطات تمثل القاتل الصامت.

ونصح البيان بشرب الكثير من المياه لتفادي ضربات الشمس أو أضرار الحر، فضلا عن التقليل من الشاي والقهوة والمياه الغازية والتدخين، وكذلك التقليل من الشاي الأخضر والكولا لتسببها في حدوث جفاف.