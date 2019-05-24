شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات الدورة الرمضانية للألعاب الرياضية الجماعية لطلاب المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، مساء الخميس، منافسات الدورة الرمضانية للألعاب الرياضية الجماعية لطلاب المرحلة الإعدادية، والتي ينظمها الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، برئاسة الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبالتعاون مع الإدارة العامة للتربية الرياضية، وأقيمت بمركز الفتيات بالعجوزة في الفترة من (23-25) 2019/5 تحت شعار «ممارسة من أجل الصحة».

ويأتي ذلك برعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وفي إطار اهتمام الوزارتين بتفعيل الأنشطة التربوية داخل المدارس، وبإشراف الدكتورة إيمان حسن، نائب رئيس الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة التربوية، والدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية.

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وأثنت الدكتورة إيمان حسن على هذه الدورة التي تهدف إلى الترفية عن اللاعبين والمشاركة في الأجواء الرمضانية، والعمل على صقل مواهب الطلاب، وإكسابهم القدرة على استثمار أوقات الفراغ في ممارسة أنشطة هادفة وبناءة تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع بأسره، مضيفة أن ذلك يأتي بناء على توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالرياضة المدرسية لطلاب المدارس بمختلف مراحلها، مشيرًة إلى أن الرياضة تلعب دوراً هاماً في بناء وتنمية المجتمعات، لذلك تسعى الوزارة دائماً إلى تفعيل دورها وممارسة الطلاب والطالبات لها بشكل دائم من خلال الأنشطة الرياضية في المدارس.

وأشارت إلى أن الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية سيظل دائمًا وأبدًا داعم لأبنائنا الطلاب في اختيار الأنشطة التي تناسب كل مرحلة تعليمية في ضوء خصائص النمو.

من جهتها، ذكرت الدكتورة جيهان علام، أن مشاركة الطلاب في هذه الدورة الرمضانية يعمل على غرس روح الولاء والانتماء وتعظيم القيم الأخلاقية، موضحة أنه يشارك في هذه الدورة عدد (16) فريق بنين وبنات من محافظات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، ودمياط، والشرقية، والمنيا، والإسماعيلية، والسويس)، وتقام المباريات في المركز الرياضى للفتيات بالعجوزة، مضيفة أنه سيقام حفل الختام، السبت، بحضور المُوجهين العموم ومُعلمى التربية الرياضية.