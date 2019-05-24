لماذا فبرك الإخوان صورا حول طلاب أولى ثانوى؟.. قيادى إخوانى سابق يجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأت جماعة الإخوان الإرهابية لفبركة صور حول أحداث طلاب أولى ثانوى، فلماذا فبركت الجماعة الإرهابية صورا حول هذه الواقعة؟. وأكد إبراهيم ربيع القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن جماعة الإخوان هى تنظيم التكفير والتفجير ولذلك هى ضد التنوير والتفكير، مضيفًا : "من المعروف والمؤكد أن البنية الأساسية لتنظيم الإخوان قائمة على تجريف الوعي والإدراك حتى يسهل تحول العنصر المتأخون إلى قطيع لا يفكر ولا يدرك ولا يناقش، وعليه فإن نظام التعليم القائم على التلقين والحفظ صنع بيئة حاضنة لخلايا التنظيم تساعده على العمل والإنتاج وتمده بالموارد البشرية الصالحة للتجنيد". Advertisements

صورة من 2014 يتم ترويجها مع صور قديمة وأضاف : "وعندما قامت الدولة المصرية بتفكيك نظام التعليم القائم وإحلال نظام جديد هدفه التعلم الحقيقي وإطلاق طاقات الإبداع القائمة على مهارات تفكير النقد والاستنتاج والتأمل والبحث وتعدد المخرجات، أصبح التعليم الجديد عدو التنظيم الأول ويجب محاربته بضراوة حتى لا يهدم البنية التحتية التي تم صناعتها على مدار اكثر من 40 عاما ويبدد المناخ الأمن لتفريخ خلايا التنظيم، ولذلك لجأت الجماعة الإرهابية لفبركة الكثير من الصور لتشويه الدولة المصرية وعملية التعليم بالأخص.

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