شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات مصر من البرتقال لـ1.555 مليون طن وجارى الشحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بشأن الصادرات الزراعية، ارتفاع صادرات الموالح إلى مليون و555 ألفا و633 طنا إلى جميع الأسواق العالمية وجارى الشحن والتصدير طبقا للإجراءات والشروط الحجرية .

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، إن موسم صادرت الخضر والفاكهة يشهد زيادة ملحوظة فى الصادرات، وسط إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، منها تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

كانت الإدارة المركزية للحجر الزراعى، حذرت الشركات المصدر من استخدام اختام بخلاف الاختام المعتمدة من الحجر الزراعى، خاصة بعد تغيير جميع الأختام المستخدمة لدى أجهزة الحجر الزراعى، بهدف إثبات تبخير الباليتات بأختام حرارية غير قابلة للتزوير، مشيرا إلى أن الأختام الجديدة توضح بيانات الرسائل ومطابقة للبند الـ"15" من معايير الصحة النباتية، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة من شأنها زيادة الصادرات وتقليل إخطارات الرفض للسلع الزراعية بسبب عدم وضوح الأختام.