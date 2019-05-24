شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان أول استراتيجية لتغير المناخ على مستوى المحليات بالجيزة 30 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت محافظات مصر، فى وضع استراتيجيات خاصة بتغير المناخ، كل على حدة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أول استراتيجية لتغير المناخ على مستوى المحليات، وهى استراتيجية محافظة الجيزة، يوم 30 مايو الجارى.

يأتى ذلك بالتزامن مع وضع استراتيجية وطنية للتكيف مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ، والحد من الكوارث المرتبطة بها، والعمل على وضع الخطة الوطنية للتكيف.

ويتم العمل فى هذا الملف على مستويين أساسيين؛ هما: التعاون الدولى على المستوى السياسى من خلال التعاون مع كل الدول المتقدمة، لتفى بالتزاماتها، وتوفير التمويل اللازم والتعاون مع الدول النامية للحفاظ على حقوقها مثلما حدث وتم رصده فى اتفاق باريس، والمستوى الوطنى، للحصول على تمويل لدعم مشروعات لصالح الوزارات، لمراعاة بعد تغير المناخ فى عمليات التنمية فى مختلف القطاعات، التى تعمل بها تلك الوزارات والمصالح الحكومية.