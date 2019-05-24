شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز ما حدث فى 19 رمضان.. وفاة الشيخ حسنين مخلوف مفتى الديار المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتناول طوال شهر رمضان الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية. 1-وفاة الشيخ حسنين مخلوف فى 19 رمضان 1410هـ الموافق 15 إبريل 1990م توفى العالم الكبير حسنين محمد حسنين مخلوف، مفتى الديار المصرية الأسبق، وأحد أعلام الفقه فى العالم الإسلامى. Advertisements 2- تأسيس جامعة الزيتونة فى 19 رمضان 1375هـ الموافق 30 إبريل 1956م أصدرت الحكومة التونسية قرارًا بأن يكون جامع الزيتونة جامعة مختصة بالعلم وأن تسمى الجامعة الزيتونية وأصبح بها 5 كليات. 3- معركة بحرية بين العمانيين والبرتغاليين فى 19 رمضان 1121هـ الموافق 30 نوفمبر 1806م جرت معركة بحرية بين أسطول العرب العمانيين والأسطول البرتغالى، تراجع فيها الأسطول العربى إلى رأس الخيمة.

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