شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الشرطة نظم حفل إفطار للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم قطاع حقوق الإنسان، حفل إفطار لعدد من الأطفال المودعين بدور الرعاية وذوى الإحتياجات الخاصة باتحاد الشرطة الرياضى، وكان فى استقبال الأطفال عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان، بقضاء يوم ترفيهى معهم وتقديم الهدايا لهم .

كما قام وفد ضم عدد من ضابطات وضباط قطاع حقوق الإنسان، بزيارة المرضى بمستشفى أبوالريش، وإهدائهم بعض الهدايا الرمضانية، ما ساهم فى إدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال.









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