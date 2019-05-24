بحضور قرطام.. المحافظين يُقيم حفل إفطار رمضان السنوي

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حفل إفطار حزب المحافظين
نظم حزب المحافظين حفل إفطار جماعي، اليوم الخميس، بملتقى قرطام الثقافي، في إطار تعزيز التواصل المستمر بين القادة السياسيين والمواطنين، بحضور المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب، وممثلي الأحزاب السياسية، والشخصيات العامة، والصحفيين والإعلاميين، وعدد كبير من المواطنين، وأعضاء الحزب بعدد من المحافظات. قالت رشا عمار، المتحدث الإعلامي للحزب، إن الحزب وجه دعوة عامة إلى المواطنين للمشاركة في حفل الإفطار السنوي الذي يقام كل عام، لاعتباره فرصة لتعاون وتبادل الآراء بين الناس، من خلال تواصل القيادات السياسية مع العامة والصحفيين.
وشهد الحفل تواجد نواب رئيس الحزب، وعدد من القيادات وشباب اللجنة التنسيقية بالأحزاب، وعدد من نواب البرلمان، وأعضاء اتحاد الطلاب بالجامعات، وممثلي شباب الحزب من المحافظات، بالإضافة إلى أعضاء مجلس نواب عن الحزب، ورؤساء القطاعات والأمانات المختلفة. وشارك في الحفل أيضا، عدد من الكتاب الصحفيين على رأسهم الكاتب
وشهد الحفل تواجد نواب رئيس الحزب، وعدد من القيادات وشباب اللجنة التنسيقية بالأحزاب، وعدد من نواب البرلمان، وأعضاء اتحاد الطلاب بالجامعات، وممثلي شباب الحزب من المحافظات، بالإضافة إلى أعضاء مجلس نواب عن الحزب، ورؤساء القطاعات والأمانات المختلفة.
وشارك في الحفل أيضا، عدد من الكتاب الصحفيين على رأسهم الكاتب الصحفي أسامة خليل، وسليمان الحكيم، ومحمد أبو دياب، ورئيس تحرير جريدة وموقع التحرير محمد فوزي، وممثلون عن الكنيسة المصرية.
جدير بالذكر أن حفل الإفطار لحزب المحافظين هو تقليد سنوي، يحرص الحزب على إتمامه كل عام، بغرض التواصل مع كافة القوى السياسية والمواطنين والإعلاميين والصحفيين، لمد أواصر التواصل وبث روح المودة والمحبة بين أبناء الوطن.
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