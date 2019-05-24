انت الان تتابع الحر مستمر ودرجاته تنخفض.. الأرصاد تعلن طقس اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الأرصاد تعلن طقس 19 رمضان يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على القاهرة، وباقى الأنحاء نهارا معتدل ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين،والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية. Advertisements درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 30 42 شبين الكوم 29 41 طنطا 29 40 دمنهور 22 39 الإسكندرية 20 32 بلطيم 21 32 مطروح 19 29 السلوم 17 28 سيوة 23 37 بورسعيد 22 30 دمياط 21 30 الزقازيق 21 41 الإسماعيلية 24 42 السويس 25 40 العريش 21 37 رفح 21 36 رأس سدر 24 36 نخل 17 42 نويبع 27 درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 30 42

شبين الكوم 29 41

طنطا 29 40

دمنهور 22 39

الإسكندرية 20 32

بلطيم 21 32

مطروح 19 29

السلوم 17 28

سيوة 23 37

بورسعيد 22 30

دمياط 21 30

الزقازيق 21 41

الإسماعيلية 24 42

السويس 25 40

العريش 21 37

رفح 21 36

رأس سدر 24 36

نخل 17 42

نويبع 27 37

طابا 26 38

كاترين 20 34

الطور 23 41

شرم الشيخ 26 39

الغردقة 28 41

مرسى علم 29 40

الفيوم 23 42

بني سويف 23 42

المنيا 24 44

أسيوط 28 43

سوهاج 26 42

قنا 26 42

الأقصر 27 43

أسوان 27 42

أبو سمبل 25 42

الوادي الجديد 24 45

شلاتين 24 36

أبو رماد 25 35

حلايب 26 32

رأس حدربة 26 33 اقرأ أيضا| مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح مهمة لحماية شقتك من الحرائق

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