انت الان تتابع الإعدام شنقًا لـ3 أشخاص قتلوا فني تبريد بالبحيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الإعدام - أرشيفية

قضت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثامنة"، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رامه سعيد محمد، والدكتور إيهاب السعدني وسكرتارية إبراهيم المتولي، ومعاذ إبراهيم، بمعاقبة 3 أشخاص لقتلهم عمدا فنيا بشركة غاز مصر بالإسكندرية، فى القضية رقم 16969 لسنة 2018 جنايات مركز دمنهور، بالإعدام شنقا. وترجع أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء جمال الرشيدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا، من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بالعثور على جثة أحد الأشخاص.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لـ"محمد نبيل محمد البنا" 37 سنة، فني بشركة غاز مصر بالإسكندرية، مقيم بقرية مستناد مركز شبراخيت، إثر إصابته بطلق ناري أعلى الفخذ الأيمن. وتبين أنه حال سير المجني عليه بطريق "دمنهور- شبراخيت" بسيارته الملاكي استوقفه أشخاص مجهولون بحوزة أحدهم سلاح ناري وتعدوا عليه وأحدثوا

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