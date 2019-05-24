انت الان تتابع الإعدام شنقًا لـ3 أشخاص قتلوا فني تبريد بالبحيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الإعدام - أرشيفية
قضت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثامنة"، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رامه سعيد محمد، والدكتور إيهاب السعدني وسكرتارية إبراهيم المتولي، ومعاذ إبراهيم، بمعاقبة 3 أشخاص لقتلهم عمدا فنيا بشركة غاز مصر بالإسكندرية، فى القضية رقم 16969 لسنة 2018 جنايات مركز دمنهور، بالإعدام شنقا. وترجع أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء جمال الرشيدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا، من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بالعثور على جثة أحد الأشخاص.
بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لـ"محمد نبيل محمد البنا" 37 سنة، فني بشركة غاز مصر بالإسكندرية، مقيم بقرية مستناد مركز شبراخيت، إثر إصابته بطلق ناري أعلى الفخذ الأيمن. وتبين أنه حال سير المجني عليه بطريق "دمنهور- شبراخيت" بسيارته الملاكي استوقفه أشخاص مجهولون بحوزة أحدهم سلاح ناري وتعدوا عليه وأحدثوا
بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لـ"محمد نبيل محمد البنا" 37 سنة، فني بشركة غاز مصر بالإسكندرية، مقيم بقرية مستناد مركز شبراخيت، إثر إصابته بطلق ناري أعلى الفخذ الأيمن.
وتبين أنه حال سير المجني عليه بطريق "دمنهور- شبراخيت" بسيارته الملاكي استوقفه أشخاص مجهولون بحوزة أحدهم سلاح ناري وتعدوا عليه وأحدثوا إصابته التي أودت بحياته، واستولوا على السيارة المشار إليها وهربوا بها.
وأسفرت جهود البحث الجنائي، عن تحديد مرتكبي الواقعة "عمرو. إ. ع" 35 سنة عاطل، مقيم بمركز كفر الزيات محافظة الغربية، و"عبدالجواد. م. ع" 36 سنة، عاطل، ومقيم بمركز كفر الزيات، و"محمد. س. ص. أ" 20 سنة، طالب، ومقيم بكفر الزيات.
وتم ضبط جميع المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لمرورهم بضائقة مالية.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعدام شنقًا لـ3 أشخاص قتلوا فني تبريد بالبحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.