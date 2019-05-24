شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سقوط أجزاء من سقفه.. «أوقاف المنوفية»: ترميمات مسجد سيدي شبل الأسود مسؤولية الآثار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مسجد «سيدي شبل الأسود» الأثري، أحد أكبر مساجد المنوفية، تساقط أجزاء جديدة من السقف على رؤوس المصلين أثناء أدائهم صلاة الفجر، بسبب تآكل الحديد.

وقال الشيخ أحمد عبدالمؤمن، وكيل أوقاف المنوفية، إنه توجه للمسجد لمعاينة الأماكن المتضررة وتبين وجود تصدعات أخرى منتشرة بصحن المسجد وغرفة الضريح وتساقط أجزاء من المئذنة.

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وأضاف أن الترميمات مسؤولية الآثار، لافتا إلى أنه بعد الموافقة على المقايسة الأولى التي كانت تبلغ قيمتها نحو 400 ألف جنيه منذ سنوات تراجعت هيئة الآثار وطلبت الآن 16 مليون جنيه.

وأكد مصدر بمنطقة آثار المنوفية أن واقعة تساقط قطع من سقف المسجد متكررة إذ أن السقف بالكامل تأكله «البارومة»، وأوصى أحد المكاتب الهندسية بإزالته منذ سنوات.

وأضاف أن خطة العمل ومقايسة الترميمات الأثرية والمعمارية تم الانتهاء منها وتقديمها للأوقاف منذ أكثر من 3 أعوام وشملت الترميم الأثري والترميم المعماري شاملا إصلاح الشرخ الذي ظهر بالقرب من المنبر وتغيير شبكة الصرف المتسببة في تهالك مبنى المسجد، وحتى الان لم يتم البت فيها.