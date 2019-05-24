شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: القاهرة بدون مناطق عشوائية غير آمنة نهاية 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنه تطبيقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتماشياً مع سياسة الحكومة للتخلص من العشوائيات الخطرة، فإن محافظة القاهرة وضعت رؤية متكاملة لتطوير المناطق العشوائية الخطرة وغير الآمنة لتصبح القاهرة مع نهاية عام 2019 بدون مناطق عشوائية غير آمنة، فتم من خلال وحدة تطوير العشوائيات بالتعاون مع عدد من الأساتذة المتخصصين حصر كافة المناطق العشوائية بالقاهرة.

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وأضاف «عبدالعال» أن المحافظة قامت بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من القوات المسلحة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق تحيا مصر، وصندوق تطوير العشوائيات، وهيئة الأوقاف، والمجتمع المدني، لبناء الوحدات السكنية المطلوبة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات وتوفير فرص عمل للمنقولين إليه.

وأوضح أن المحافظة حددت احتياجاتها لعدد حوالي 40 ألف وحدة سكنية ومبالغ مالية تقدر بحوالي 10 مليارات جنيه لإنجاز هذه المهمة وتحقيق الهدف بإخلاء القاهرة من العشوائيات الخطرة وغير الآمنة، مؤكدا أن «كافة المشروعات هدفها توفير السكن الملائم الآمن الذي يتناسب مع الحياة الكريمة التي نريدها لمواطني القاهرة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار الكامل للمواطن وإدارتها من خلال جهاز إداري كفء لتصبح نموذج مشرف في الادارة وتقديم الخدمات والأنشطة».

ولفت إلى أن المحافظة عكفت بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وصندوق تطوير العشوائيات، والمتخصصين لوضع رؤية تخطيطية شاملة للمناطق التي سيتم إخلائها وتحديد استخدامات مثلى لاستغلالها، وإقامة مشروعات خدمية عليها.