شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعدد شكاوى المواطنين.. حملات بالجيزة للقضاء على الكلاب الضالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطري، بالتعاون مع الوحدات المحلية عدة حملات مكبرة للقضاء على الكلاب الضالة بكافة الميادين والشوارع.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على ضرورة مكافحة الكلاب الضالة بجميع الأحياء والمراكز والمدن حفاظا على أمن وسلامة المواطنين، ولكثرة الشكاوى التى يتم تلقيها من المواطنين لزيادة أعداد الحيوانات الضالة بالشوارع، مما يهدد سلامة المواطنين بالإضافة إلى وجود حالات عقر آدمي ببعض المناطق بالمحافظة.

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ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري بمواصلة حملات مكافحة الكلاب الضالة على الميادين والشوارع وأسفل الكباري والجراجات وحول المدارس، خاصة أماكن التجمعات، وذلك وفقاً للأسس العلمية المتبعة في التخلص الأمن والصحي من الحيوانات الضالة بالشوارع حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين.

وقال «راشد»: إن «مواصلة حملات مكافحة الحيوانات الضالة لها أهمية كبيرة في بث روح الطمأنينة والأمان داخل المواطنين خلال سيره فى الشارع»، لافتاً إلى أنه خلال الأسبوع الماضي تم القضاء على الكلاب الضالة بقرية الناصرية بالعياط وشارع أبو خضرة وشارع محمد قناوي بالحوامدية وشارع الثلاثيني والمساكن بفيصل وشارع التيار فكري وشارع مدينة التحرير وخلف مستشفي إمبابة العام وشارع مدينة الشباب ببولاق الدكرور وبمدينة هرم سيتي بالسادس من أكتوبر.

وقال الدكتور أشرف اسماعيل، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، إن هناك حملات مكثفة ومستمرة للقضاء علي ظاهرة الكلاب الضالة ويتم نقلها إلى المدافن الصحية والتخلص منها بالشكل الصحي والأمن وتحت الإشراف الكامل لجهاز شؤون البيئة بالإضافة إلى أنه بلغ عدد الكلاب المرخصة والمحصنة ضد مرض السعار خلال الفترة من يناير 2019 وحتى تاريخه حوالي 3 آلاف كلب.