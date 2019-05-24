شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية لأكثر من 3 ملايين طن في 5 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا رسميا من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتي 22 مايو الحالي.

Advertisements

وأكد «أبوستيت» أن الصادرات بلغت 3 مليون و388 ألف و296 طن من المنتجات الزراعية بزيادة 358 ألف و432 طن عن نفس المدة من العام الماضي، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفتره الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

وأضاف «أبوستيت» أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و555 ألف و653 طن، بالإضافة إلى تصدير 630 ألف و790 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 187 ألف و991 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، في حين احتلت الفراولة على المركز الرابع في الصادرات بإجمالي 24 ألفا و319 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز الخامس بإجمالي كمية بلغت 14 الف و446 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السادس بإجمالي 8597 طن، تليها في المركز السابع الجوافة بإجمالي 5564 طن، بينما حصل الرمان على المركز الثامن في الصادرات بإجمالي كمية بلغت، 3177 طن، بينما حصل الفلفل على المركز التاسع بإجمالي 1875 طن، تلاها في المركز العاشر صادرات مصر من الخيار بإجمالي كمية تصل إلى 982 طن.

وأشاد وزير الزراعة بجهود الحجر الزراعي من أجل زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة امام المنتجات المصرية وطالب باستمرار الجهود لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وتشديد الرقابة من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق التي تم فتحها وقال ان زيادة الصادرات تدعم الاقتصاد الوطنى ومن المتوقع أن يشهد هذا العام طفرة غير مسبوقة في تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى الخارج.