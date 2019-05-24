شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطة «التموين» استعدادًا لعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطة طوارئ سيتم تطبيقها استعدادًا لعيد الفطر المبارك، لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية، تتضمن طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة في فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة، وهي النيل والأهرام والإسكندرية، ومنافذ شركتي الجملة، والسيارات المتنقلة من الدقيق الفاخر، والسكر، والأرز، والزيوت، والمكرونة، واللحوم الطازجة، والمستوردة، والدواجن المجمدة، والبيض، والأسماك، والرنجة بجميع أنواعها.

وتستهدف خطة الوزارة مدى توافر جميع السلع الأساسية خلال فترة العيد، ودراسة الأسواق بهدف التنبؤ المبكر بالاختناقات والأزمات المتوقع حدوثها مع دراسة كيفية التغلب عليها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة، فضلًا عن ضبط الأسواق (الجملة، نصف جملة، القطاعي)، والتأكد من صلاحية السلع ومصدرها والتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات والاتحاد المركزي التعاوني الاستهلاكي والاتحاد العام للغرف التجارية لتنشيط دورهم الرقابي، وحث التجار على الالتزام بعدم زيادة الأسعار، والتأكد من سلامة السلع المعروضة وجودتها.

وتوضح الخطة زيادة كميات الدقيق المدعم للمخابز البلدية في كل المحافظات لتوفير الخبز للمواطنين، وتعديل مواعيد عمل المخابز البلدية إلى المواعيد السابقة التي كانت تعمل بها قبل حلول شهر رمضان لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة من كل الأجهزة التموينية والسماح لبعض المخابز بالإجازات للظروف الطارئة.

وتشمل لتعاون مع وزارة البترول لزيادة حصة البوتاجاز المنزلي والتجاري على مستوى الجمهورية بنسبة قد تصل إلى 20% لتفادى حدوث أي أزمات طوال أيام عيد الفطر المبارك، مع ضرورة التزام جميع المخابز بإعلان المواعيد للتشغيل أمام المستهلكين، مع تسكين مفتش مقيم بكل مستودع من مستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف على التوزيع، وتسليم حصص سيارات الخريجين مع تكثيف الحملات على الباعة الجائلين، والتنسيق مع شركتي بوتاجسكو وبتروجاس لطرح كميات إضافية من الأسطوانات لمواجهة أي زيادة في الاستهلاك، وتكثيف الحملات على محطات تموين السيارات طوال أيام العيد، للتأكد من توافر البنزين والسولار منعًا لحدوث أزمات وتكدس المواطنين أمام المحطات.

وأشار إلى أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على كل الأنشطة، خاصة الأسواق، للتأكد من توافر السلع الغذائية، والإعلان عن أسعارها ومدى مطابقتها للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة المخالفة.

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وبحسب خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإنه سيتم إنشاء غرفة عمليات بالوزارة، إضافة إلى إلغاء إجازات مفتشى التموين، وتشكيل غرف عمليات أخرى بمديريات التموين بالمحافظات وأخرى فرعية بالإدارات، مع تعديل مواعيد إنتاج الخبز البلدى والطباقى إلى المواعيد السابقة، كما كانت قبل شهر رمضان، وكذلك تشكيل مجموعات عمل للمرور على المطاحن للتأكد من توافر الدقيق، وكذلك المرور على المستودعات، للتأكد من بيع الأسطوانات بالسعر الرسمى.

وأوضحت أنه يتم التنسيق مع مباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والشؤون الصحية لعمل حملات مشتركة تستهدف محلات الجزارة وبيع اللحوم وأسواق بيع الأسماك الطازجة، والأسماك المملحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتكثيف الحملات التفتيشية المحلات العامة والأسواق لضبط السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات، ومكافحة الغش التجاري والتدليس، والتصدي للباعة الجائلين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال آي مخالفات يتم ضبطها.

وطالبت وزارة التموين المواطنين بعدم شراء خبز الأرصفة لتعرضه للتلوث، وكذلك عدم شراء أسطوانات البوتاجاز من السريحة والتعامل مع سيارات شركات البترول وشباب الخريجين أو المستودعات، وشراء الخبز اللازم من المخابز المرخصة على أن يتم تحرير المخالفات للمخالفين.

من جانبه، أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على توفير جميع السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وكذلك توفير حصص الدقيق للمخابز وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن، كما سيقوم مفتشو الرقابة بالوزارة بمتابعة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات للمواطنين، قائلا: «السلع والمنتجات ستظل متوفرة حتى بعد عيد الفطر المبارك».

من جانبه، ناشد جهاز حماية المستهلك، برئاسة اللواء راضى عبد المعطى، رئيس الجهاز، المواطنين أن يتوخوا الحذر عند شراء المنتجات والسلع خلال عيد الفطر المبارك، والتأكد من شراء المنتجات من مصادر موثوقة، لافتا إلى أن الجهاز يولى اهتماما كبيراً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة، خاصة التي قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته، من خلال إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.

وأضاف «عبد المعطي» أنه سيتم تشكيل لجان للمرور على الأسواق خلال أيام عيد الفطر المبارك، للتأكد من توافر كافة السلع، وكذلك التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية فى إطار العمل كفريق جماعى لخدمة المستهلك، على أن يتم تحرير محاضر ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة.